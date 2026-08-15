Mercato Milan: in ribasso le quotazioni di Nwaneri. Piace El Mala del Colonia

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Il Milan cerca un nuovo trequartista da regalare ad Amorim. Si raffredda la pista che porta a Nwaneri, piace El Mala del Colonia

Secondo quanto riferisce stamattina il Corriere dello Sport, il Milan è sempre alla ricerca di un trequartista. Tra i nomi accostati con insistenza al Diavolo negli ultimi giorni c'è anche Ethan Nwaneri, ma le quotazioni del giovane talento dell'Arsenal sono in ribasso, nonostante le parole del tecnico dei Gunners Arteta: "Il suo talento, la sua voglia di fare, l’amore e la passione che nutre per questo sport sono indiscutibili. È qualcosa che ho sempre apprezzato di Ethan. Penso che abbia disputato alcune partite fantastiche e abbia dimostrato a tutti di avere le capacità per stare qui. Voglio che rimanga nel club, ma a medio-lungo termine deve essere la scelta migliore anche per il giocatore stesso. Ethan ha bisogno di giocare a calcio e, se resterà qui, sarà perché potremo garantirgli il tempo di gioco necessario. Altrimenti, credo che sia una situazione che non giova a nessuno".

Tra i profili seguiti dal Milan con grande attenzione c'è anche quello di Said El Mala, giocatore classe 2006 del Colonia che viene valutato 50 milioni di euro. Il Borussia Dortmund, dopo averlo trattato a lungo, ha deciso nelle scorse ore di abbandonare la corsa al giovane talento tedesco: "Negli ultimi giorni abbiamo avuto colloqui aperti con la dirigenza del Colonia, ma hanno respinto la nostra ultima offerta. II Borussia Dortmund non presenterà ulteriori offerte e non intende procedere con il trasferimento del giocatore" le parole dell'ad del club giallonero, Lars Ricken.