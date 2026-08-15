Calciomercato Doppia precisazione su Nkunku: il Milan ha fatto prezzo e formula. Tre club interessati

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Secondo quanto riportato da SkySport, la richiesta del Milan per Cristopher Nkunku è di 35 milioni di euro: tre club sono sul francese.

Secondo quanto riportato da SkySport, la richiesta del Milan per Cristopher Nkunku è di 35 milioni di euro e i rossoneri per ora opterebbero solo per una cessione a titolo definitivo: "diversi club - si legge - all’estero, tra cui Lipsia e Borussia Dortmund, sarebbero interessati al classe 1997 ma al momento non c’è stata alcuna offerta. In Italia, il calciatore piace alla Roma".

Le ultime su Nkunku da Matteo Moretto

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così il mercato in entrata e in uscita del Milan: "Ti posso dire che Nkunku sta ricevendo tantissime chiamate, non solo la Roma ma anche dall’estero. Fofana sta ricevendo chiamate dalla Premier League: al di là del Nottingham ci sono anche altri club che stanno provando a sondare il terreno. Aggiungo poi di come Amorim voglia rinforzi: abbiamo parlato di un’offerta, prestito con diritto a 40 milioni di euro, per Nwaneri che però ha tante altre proposte tra Premier League, Lipsia e Turchia. Ad oggi il Milan ha incassato un no da parte dell’Arsenal, vedremo se presenterà un’altra proposta. Ma il Milan è molto attento sul mercato in entrata: Amorim vuole che questa rosa venga completata in un modo o nell’altro”.