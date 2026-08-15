Porto-Gimenez, Moretto: "Manca l’ultimo ok da parte del Milan sulle cifre dell’operazione"

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Santiago Gimenez-Porto, ci siamo quasi. Manca l'ultimo ok del Milan

Non è stato messo alla porta come Nkunku, Tomori, Odogu e Fofana, ma anche Santiago Gimenez è in uscita dal Milan. Il messicano, che sta recuperando dall'infortunio sofferto al Mondiale, è una precisa richiesta di Farioli per il Porto: la trattativa è ormai a buon punto. Questi gli aggiornamenti di Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

PORTO-SANTI GIMENEZ, IL PUNTO DELLA TRATTATIVA

“Ormai le trattative tra Milan e Porto per Gimenez stanno andando avanti da diverso tempo, da diversi giorni. È un profilo molto stimato da Farioli. Tra oggi e domani si dovrebbe arrivare ad un accordo totale sui termini personali tra Gimenez e il Porto. L’accordo giocatore-Porto è davvero ad un passo, siamo agli ultimi passaggi ma ormai ci siamo, Gimenez ha detto di sì al Porto. E dal punto di vista economico e progettuale c’è intesa su tutto: è un’operazione molto avanzata in questo senso. Manca l’ultimo ok da parte del Milan sulle cifre dell’operazione, perché la formula dovrebbe essere confermata, ovvero quella di un prestito con diritto di riscatto. Il Milan sta facendo valutazioni interne, ha messo fuori rosa Nkunku… L’uscita di Nkunku non significa che Gimenez debba restare, nessuno ha detto al Milan che resta. Le questioni non sono collegate. Possono essere le ore di Gimenez al Porto, appena ci sarà l’ok l’operazione si può sbloccare definitivamente”.