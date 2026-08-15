Moretto: "Si è parlato tanto di Zalewski in chiave Milan ma non risulta in questo momento"

Moretto: "Si è parlato tanto di Zalewski in chiave Milan ma non risulta in questo momento"MilanNews.it
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Oggi alle 14:55Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
Zalewski non rientra nelle idee di mercato del Milan

Per rinforzare le corsie laterali del Milan si è parlato anche dell'atalantino Zalewski, ma al momento è una pista che non trova conferme in nessun modo. Anche Matteo Moretto conferma questa situazione".

Si è parlato tanto di Zalewski in chiave Milan. Innanzitutto dico che non mi risulta in questo momento che ci siano contatti proficui per Zalewski. Zalewski, al termine dell’ultima amichevole contro l’Athletic Club di Bilbao, ha detto che sulle voci di mercato non ha nulla da dichiarare”.