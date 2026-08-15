Moretto: "Si è parlato tanto di Zalewski in chiave Milan ma non risulta in questo momento"
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Zalewski non rientra nelle idee di mercato del Milan
Per rinforzare le corsie laterali del Milan si è parlato anche dell'atalantino Zalewski, ma al momento è una pista che non trova conferme in nessun modo. Anche Matteo Moretto conferma questa situazione".
“Si è parlato tanto di Zalewski in chiave Milan. Innanzitutto dico che non mi risulta in questo momento che ci siano contatti proficui per Zalewski. Zalewski, al termine dell’ultima amichevole contro l’Athletic Club di Bilbao, ha detto che sulle voci di mercato non ha nulla da dichiarare”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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