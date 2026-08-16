Porto, Farioli: "Gimenez? Ogni giorno leggo sui giornali molte notizie, indiscrezioni e commenti che non sempre corrispondono alla verità. Fa parte del mercato"

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Francesco Farioli smorza gli entusiasmi su Santiago Gimenez al Porto. Verità o strategia?

Dopo Rio Ave-Porto di ieri sera, vinta 2-0 dai dragoni, Francesco Farioli ha parlato in conferenza stampa. All'allenatore del Porto è stato chiesto un aggiornamento su Santi Gimenez, attaccante del Milan che piace molto ai portoghesi e per cui c'è una trattativa in essere. Queste le sue dichiarazioni:

FARIOLI PARLA DI SANTIAGO GIMENEZ

"Non si parla soltanto di Santiago Gimenez, che è un giocatore del Milan. Ogni giorno leggo sui giornali molte notizie, indiscrezioni e commenti che non sempre corrispondono alla verità. Fa parte del mercato. Tutti hanno un ruolo: gli allenatori, i giocatori, i dirigenti, gli agenti e i club. Spuntano sempre nuovi dettagli, ma non tutti corrispondono alla verità".

Le ultime notizie raccontano dei due club che sono in trattativa avanzata per un prestito con diritto di riscatto sui 20 milioni di euro, e l'accordo tra Santi Gimenez e Porto davvero ad un passo.