News MN - Odogu in prestito al Tolosa: il Milan crede molto nelle potenzialità del centrale

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Il Milan manda in prestito Odogu per favorire la sua crescita

È in dirittura d'arrivo la cessione di David Odogu in prestito secco al Tolosa, squadra che fa parte della galassia RedBird e che milita in Ligue 1. Il centrale classe 2006, arrivato l'anno scorso dal Wolfsburg per circa 10 milioni di euro bonus compresi, andrà in Francia per continuare il suo processo di crescita, visto che in questa stagione non avrebbe trovato lo spazio necessario al Milan.

Il tedesco viene comunque considerato un patrimonio della società, che intende valorizzarlo e accompagnarne la crescita nel tempo. La cessione a titolo temporaneo al Tolosa ha l'obiettivo di fargli accumulare esperienza, continuità e minuti importanti ad alto livello, accelerando così il suo processo di crescita; il Milan crede fortemente nelle sue potenzialità.