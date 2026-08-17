Jashari sottolinea: “Giochiamo un calcio diverso rispetto all’anno scorso, penso si sia visto”

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Jashari nel post partita di Milan-United.

Nell'amichevole contro il Manchester United si è vista anche una versione di Jashari dinamica, precisa, intensa ed efficace. La stessa versione del Brugge che aveva ammaliato il Milan l'anno scorso, quando i rossoneri sono arrivati a spendere circa 34 milioni di euro per arrivare allo svizzero. Il grave infortunio di fine agosto ed un minutaggio col contagocce hanno inevitabilmente segnato la scorsa stagione in negativo. Oggi Ardon è in forma e sente la fiducia del nuovo allenatore. Questo un estratto delle sue parole rilasciate all'inviato della Gazzetta dello Sport dopo l'amichevole di ieri pomeriggio in Polonia.

Rispetto alla scorsa stagione Amorim propone un calcio diverso che forse per la prima volta si è visto contro lo United.

"Sì, penso che si sia visto. Ogni giorno in cui siamo insieme, negli allenamenti e nelle partite, possiamo migliorare delle cose e ci sforziamo di farlo. Sappiamo come vuole giocare l’allenatore e, anche se naturalmente non puoi metterlo in pratica esattamente da un giorno all’altro, ci sforziamo perché ciò accada. Abbiamo fatto un passo avanti per quanto riguarda lo stile con cui vogliamo giocare, ma penso che dobbiamo migliorare alcuni dettagli, con e senza la palla. Però siamo sulla buona strada. Ora dobbiamo continuare così e dobbiamo crederci tutti insieme, come squadra".