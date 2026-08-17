Ramazzotti: "Amorim ha schierato un Milan più simile a quello che giocherà a Torino"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando il primo tempo di Manchester Utd-Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando il primo tempo di Manchester Utd-Milan: "Dopo tre amichevoli caratterizzate da formazioni "miste", per testare i giocatori alla ricerca di conferma, Amorim schiera un Milan più simile a quello che tra 8 giorni giocherà a Torino contro i granata. All'inizio in difesa non c'è Gila, che però è recuperato, e gioca Filippo Terracciano insieme a De Winter e Gabbia, in mezzo al campo risparmiato Modric, con Musah al fianco di Jashari, mentre in attacco accanto a Loftus c'è Cissè perché mancano gli infortunati Leao e Pulisic. Anche nello United prove generali in vista del via della Premier con le frecce Amad Diallo e Dorgu ai lati di Bruno Fernandes. Il Milan resta con la testa negli spogliatoi e nei primi due minuti i Red Devils sfiorano prima il gol con Dorgu (grande riflesso di Torriani che mette in angolo) e poi lo trova con un colpo di testa di Maguire che non viene arginato dalla zona rossonera e dal supplemento di marcatura di Musah. La formazione di Amorim, sotto nel punteggio per la quarta amichevole di fila, rischia di incassare anche il 2-0 su un pallone perso male da Pavlovic, che però rimedia, e su una verticalizzazione improvvisa che Estupinan stoppa spendendo il giallo.

Il pericolo scampato spinge il Diavolo a riorganizzarsi: Jashari prende in mano la squadra e imposta bene insieme ai tre difensori, Musah si alza per fare densità centrale e aprire spazi sulle corsie dove Chukwueze e Estupinan si alzano. Lo United è costretto ad arretrare, ma non sempre riparte perché la pressione milanista è coraggiosa e scatta bene soprattutto quando la palla si sposta su un lato. E proprio su un pallone recuperato da Pavlovic e Jashari, Loftus dal limite fallisce male l'1-1. I rossoneri, però, adesso sono in partita e ci vuole un grande riflesso di Lammens per dire di no a Loftus-Cheek, mentre una conclusione di Cissè, intraprendente e voglioso, termina alta. Gonçalo Ramos si batte bene e fa vedere la sua intelligenza calcistica con buone sponde. Del portoghese è anche l'assist per il pareggio di Chukwueze, ma grande parte del merito è di Jashari che recupera la sfera su un fallo laterale battuto male da Mazraoui e innesca il bomber del Psg, altruista per preferire il passaggio alla conclusione. Amorim in panchina applaude perché i suoi principi di gioco si vedono. Peccato che ci siano anche troppi errori in costruzione e su uno di questi (di Terracciano) Marciniak fischia un rigore incomprensibile. Torriani corona il suo ottimo precampionato con una grande respinta sulla botta dal dischetto di Bruno Fernandes: se Maignan a Torino non ci sarà, lui è pronto. All'intervallo è 1-1, risultato giusto e probabilmente miglior primo tempo della gestione Amorim".