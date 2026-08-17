Diego Moreira al Milan per 50 milioni di euro: l'impatto a bilancio sui conti rossoneri
I numeri dell'operazione Moreira e l'impatto a bilancio dell'operazione con lo Strasburgo
Il Milan chiude il colpo Diego Moreira dallo Strasburgo per 50 milioni di euro più bonus ed una percentuale sulla futura rivendita. Terzo colpo importante dell'estate rossonera dopo quello di Ramos e Gila: a questo punto è lampante che la strategia del Milan sul mercato è totalmente cambiata rispetto al recente passato. In attesa di conoscere le cifre ufficiali da bilancio, diamo per buoni questi numeri per l'esterno belga.
MILAN, L'IMPATTO A BILANCIO DEL COLPO DIEGO MOREIRA
Cartellino: 50 milioni
Contratto: 5 anni
Stipendio netto: tra i 3,5 e i 4 milioni di euro
Ammortamento annuo: 10 milioni
Impatto annuo: tra i 16,5 e i 17,4 milioni di euro
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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