Tra i giocatori nati dal 2004 in avanti, solo Doué è stato coinvolto in più reti rispetto a Diego Moreira nelle ultime due stagioni di Ligue 1

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Il Milan ha chiuso per Diego Moreira dello Strasburgo. Cardinale, su richiesta di Amorim, ha investito circa 50 milioni di euro per il giovane esterno belga che ha una storia molto particolare. Nelle giovanili del Benfica giocava da ala destra e ha continuato così anche al Chelsea e al Lione, fino a che allo Strasburgo l'allenatore Rosenior non l'ha spostato sulla fascia sinistra. È un jolly molto duttile utilizzabile in entrambi i ruoli. Le statistiche Opta lo confermano:

"Tra i giocatori nati dal 2004 in avanti, solo Désiré Doué (23) è stato coinvolto in più reti rispetto a Diego Moreira nelle ultime due stagioni di Ligue 1: 19 partecipazioni attive con lo Strasburgo (6G+13A) per il classe 2004, al pari di Matias Fernandez-Pardo".