News Moreira e Ramos di nuovo insieme: i due si sono incrociati al Benfica. Ma non hanno mai giocato insieme

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Diego Moreira e Gonçalo Ramos si sono già incrociati al Benfica, ma non hanno mai giocato insieme. Rimedieranno al Milan

Diego Moreira è pronto a sbarcare a Milano: è atteso in Italia domani verso ora di pranzo. Il belga poi svolgerà il solito iter di visite mediche prima di firmare a Casa Milan il contratto che lo legherà ai colori rossoneri per le prossime stagioni.

Il classe 2004 affronterà una nuova esperienza con pressioni importanti, ma nel nuovo spogliatoio potrà contare su un punto di riferimento che ha già conosciuto in passato. Era il 2022, Moreira non aveva ancora compiuto 18 anni ma sembrava potesse già ritagliarsi spazio in Prima Squadra con il Benfica. Gonçalo Ramos di anni ne aveva 20 ed era già nel pieno delle rotazioni del Benfica: in quella stagione infatti segnò 8 gol in tutte le competizioni.

I due si sono incrociati sicuramente in allenamento e nello spogliatoio, ma non hanno mai giocato insieme. Il 13 maggio 2022 si disputò Pacos de Ferreira-Benfica: era l'ultima giornata di campionato e Le Aquile non avevano più niente da chiedere, visto che avrebbero comunque concluso al terzo posto. L'allenatore schierò una formazione di riserve e giovanissimi, in cui trovò spazio anche Diego Moreira. Il nuovo acquisto rossonero esordì proprio quella sera, subentrando a Joao Mario (sì, quel Joao Mario) al minuto 68. 22 minuti di calcio tra i grandi, ma Gonçalo Ramos non c'era neanche in distinta.

Quattro anni dopo sono di nuovo insieme, questa volta al Milan, e questa volta per essere entrambi assoluti protagonisti.