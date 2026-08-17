Verso Milan-Lecce: biglietti in vendita da domani. Tutte le info

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Da domani sono in vendita i biglietti per Milan-Lecce, partita valida per la 5^ giornata di Serie A in programma domenica 20 settembre alle 20.45

Il sito ufficiale del Milan riporta tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per la partita casalinga contro il Lecce: "Alla vigilia della prima sosta per le Nazionali, la Serie A proporrà Milan-Lecce. In programma domenica 20 settembre alle 20.45, 5ª giornata, per i rossoneri varrà il ritorno a San Siro dopo una doppia gara esterna. Sarà il 49° precedente in campionato, questo il bilancio: 31 vittorie rossonere, 2 successi giallorossi e 15 pareggi.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Lecce sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguenti modalità:

Fase Abbonati: da martedì 18 agosto ore 12.00 fino a giovedì 20 agosto ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 2026/27 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato;

Fase Milan Club: da mercoledì 19 agosto ore 12.00 fino a giovedì 20 agosto ore 23.59, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato;

Vendita libera: da venerdì 21 agosto ore 12.00.

PREZZI E PROMO

Il prezzo per Milan-Lecce parte da 14€. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di speciali tariffe in diversi settori, con prezzi da 12€.

MATCHDAY UPGRADES

Fast Track - Consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

San Siro Museum Experience - Il museo di San Siro si rinnova e apre le sue porte a tutti i tifosi rossoneri con un servizio esclusivo, grazie alla San Siro Museum Experience: vivi il pre-partita in un'atmosfera unica, usufruendo del servizio di food & beverage incluso mentre ammiri i trofei leggendari e i cimeli storici che hanno scritto la storia del Milan e della Scala del Calcio. Il prezzo di acquisto è di 60€. Tutti i matchday upgrades possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Lecce ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

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