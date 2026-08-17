Di Marzio: "Il Milan ha definito l'arrivo di Moreira con un grande atto di forza"
A sorpresa il Milan ha chiuso per Diego Moreira dello Strasburgo per circa 50 milioni di euro. Gianluca Di Marzio, nel suo intervento a Sky Sport 24, commenta così il colpo di Gerry Cardinale, che ha regalato ad Amorim un giocatore duttile ed estremamanete talentuoso. Le sue parole:
“Non pensavamo che il Milan potesse già oggi definire l’arrivo di Diego Moreira. Invece con grande bravura, velocità e forza, perché è stato un atto di forza quello del Milan di mettere sul tavolo dello Strasburgo - che ha la stessa proprietà del Chelsea - 50 milioni di euro. Oggi il Milan ha pagato Diego Moreira 50 milioni tra parte fissa, bonus, poi ci sono delle percentuali sulla futura rivendita. È un giocatore che la Roma aveva trattato offrendo 35 milioni + 10 di bonus + 15% di rivendita. Il Milan preso Moreira cedendo prima qualcuno. È un giocatore a tutta fascia a sinistra, che può giocare anche a destro. Viene preso per fare proprio l'esterno".
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