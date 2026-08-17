Ex Milan, Fullkrug torna in prestito al Werder Brema
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L'attaccante tedesco Niclas Fullkrug torna al Werder Brema
Niclas Fullkrug, che nell'ultima stagione ha giocato sei mesi in prestito al Milan con un solo gol segnato, torna in Bundesliga. Il trentatreenne tedesco, che ha ancora un contratto col West Ham fino al 30 giugno 2028, ha deciso di rinunciare a parte dell'ingaggio pur di tornare in patria e far andare in porto il prestito al Werder Brema, dove nel 2022 divenne capocannoniere della Bundes con 16 gol, a pari merito con Nkunku. Lo riporta il giornalista tedesco Patrick Berger.
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