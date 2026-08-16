16 agosto 2003, ben 23 anni anni fa Kaká sbarcava a Malpensa: il resto è storia

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Il 16 agosto 2003 è una data ben impressa nella mente dei tifosi del Milan: ben 23 anni fa Ricardo Kaká sbarcava a Malpensa accompagnato da Ariedo Braida. Kaká, appena ventunenne, arrivò in Italia con un look poco usuale per un calciatore: capello pettinato ed in ordine, gessato grigio e occhiali sottili e rettangolari.

Il Milan lo aveva prelevato dal San Paolo per 8,5 milioni di euro, anticipando una folta concorrenza europea composta da Juventus, Chelsea e Real Madrid. Non solo l'aspetto fisico, ma anche il nome per qualcuno poteva diventare un problema. Luciano Moggi, che aveva appena perso in finale di Champions League proprio contro il Milan, disse con ironia: "Pericoloso esporre un giocatore con un nome così". L'unica cosa in pericolo però erano le difese avversarie. Ricardo Izecson dos Santos Leite, detto Kaká, è stato un fulmine che ha travolto il calcio italiano ed europeo. Un calciatore tanto elegante quanto mostruosamente potente. Campionato, Champions League, Pallone d'Oro. 23 anni fa cominciava l'era di Kaká e contemporaneamente stava per cambiare anche la storia del Milan.