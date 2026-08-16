Panucci: "Vi racconto come ho visto Leao in tournée"

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Christian Panucci, ex difensore del Milan, si è così espresso a SportMediaset rivelando alcuni dettagli della convivenza con Rafael Leao,

Christian Panucci, ex difensore del Milan, si è così espresso a SportMediaset rivelando alcuni dettagli della convivenza con Rafael Leao, con cui ha passato - assieme a tutto il resto della carovana rossonera - la tournée a Perth e a Giacarta: "Non lo conoscevo. È un ragazzo che ha sempre sorriso, ha lavorato tantissimo. È stato un professionista serissimo. Nelle amichevoli che hanno fatto e non sono andate benissimo, è ancora lui l’unico ad accendere la luce. Poi chiaramente lui vuole andare via, la società probabilmente lo accontenterà. Però sotto quel punto di vista lì, ha sempre lavorato col sorriso, salutava sempre. Un ragazzo eccezionale, un professionista esemplare. Per quei 15 giorni che io c’ero. Per cui ancora adesso, per quello che si vede, è quello che accende la luce".

LE PAROLE DI AMORIM SU LEAO

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia su Rafael Leao.

Leao recupererà per il Torino?

"Non lo so. Non lo so. Penso che non sia una cosa grave, ma non so se sarà pronto. Il suo futuro? Non lo so, ma Leao è un nostro giocatore. Ho già detto che siamo felici di averlo, è un giocatore davvero costoso. Quindi vedremo, ma deve lottare. Penso che Cisse, per come ha giocato, renderà le cose difficili. Saelemaekers ha cambiato posizione, sarà dura. Abbiamo anche Pulisic che sta tornando. Quindi abbiamo molti giocatori che lotteranno per il posto".