Milan, la promessa di Diawara: "Darò tutto per questa maglia"
MilanNews.it
Sankhoun Diawara promette ai tifosi massimo impegno e si dice orgoglioso di indossare la maglia del Milan
Sankhoun Diawara, arrivato nelle scorse settimane dal Troyes, anche ieri in Polonia ha disputato qualche minuto di gioco nell'amichevole contro il Manchester United. Il centrale francese, con un post su Instagram, si dice pronto per questa nuova avventura in rossonero: "Fiero di essere qui. Grazie per l'accoglienza calorosa.
Ora inizia il vero viaggio. Darò tutto per questo club. Forza Milan!".
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
Ravezzani: “Dopo il primo gol dello Utd sembrava finita. Invece il Milan ha fatto una grande partita”
Le più lette
3 Alpha smentisce Alfa, allontana Leao e fa fuori Nkunku. Ora il Milan deve decidere cosa fare di Cisse
Primo Piano
Primo PianoChukwueze: "Nuovo ruolo? Devo impegnarmi e ascoltare Amorim. Questa è un'occasione che capita una volta nella vita"
Luca SerafiniMaignan, Rabiot, Leao, mercato, cessioni: Cardinale sotto assedio. I casi roventi dell'estate sono tutti rossoneri, ma nessuno parla. E nessuno fa
Franco OrdineCardinale a Parigi per Ramos. Maignan e Rabiot: due motivi. L’ultimo saluto di Max a Baresi
Carlo Pellegatti“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanza
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com