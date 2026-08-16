Milan, la promessa di Diawara: "Darò tutto per questa maglia"

Milan, la promessa di Diawara: "Darò tutto per questa maglia"MilanNews.it
Oggi alle 18:52News
di Manuel Del Vecchio
Sankhoun Diawara promette ai tifosi massimo impegno e si dice orgoglioso di indossare la maglia del Milan

Sankhoun Diawara, arrivato nelle scorse settimane dal Troyes, anche ieri in Polonia ha disputato qualche minuto di gioco nell'amichevole contro il Manchester United. Il centrale francese, con un post su Instagram, si dice pronto per questa nuova avventura in rossonero: "Fiero di essere qui. Grazie per l'accoglienza calorosa.

Ora inizia il vero viaggio. Darò tutto per questo club. Forza Milan!".