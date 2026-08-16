Ravezzani: “Dopo il primo gol dello Utd sembrava finita. Invece il Milan ha fatto una grande partita”

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Ravezzani commenta Milan-Manchester United 4-2.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la vittoria dei rossoneri per 4-2 sul Manchester United. Queste le sue parole.

"Bene, pronti via, il Milan prende gol e uno dice è finita. Un minuto e mezzo, calcio d'angolo, problema che ha il Milan, probabilmente in parte anche dovuto al fatto che il giovanissimo portiere Torriani non è esattamente dominante, usiamo questo aggettivo che piace molto ad Amorim e insomma prende il gol dell'1-0. Sembrava all'inizio di una catastrofe, invece il Milan ha giocato una buona partita, ha pareggiato, ha subito di nuovo gol, ha ripareggiato e poi ha vinto con pieno merito, costruito di più. Quello che c'è da dire è che la squadra intanto ha giocato un buon calcio, questo va riconosciuto, un calcio più di possesso, più avanzato, una squadra più corta che rischia qualcosa sicuramente sui lanci lunghi a tagliare la difesa, ma che comunque ha una buona presenza in campo".