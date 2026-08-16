Ravezzani: “Dopo il primo gol dello Utd sembrava finita. Invece il Milan ha fatto una grande partita”
Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la vittoria dei rossoneri per 4-2 sul Manchester United. Queste le sue parole.
"Bene, pronti via, il Milan prende gol e uno dice è finita. Un minuto e mezzo, calcio d'angolo, problema che ha il Milan, probabilmente in parte anche dovuto al fatto che il giovanissimo portiere Torriani non è esattamente dominante, usiamo questo aggettivo che piace molto ad Amorim e insomma prende il gol dell'1-0. Sembrava all'inizio di una catastrofe, invece il Milan ha giocato una buona partita, ha pareggiato, ha subito di nuovo gol, ha ripareggiato e poi ha vinto con pieno merito, costruito di più. Quello che c'è da dire è che la squadra intanto ha giocato un buon calcio, questo va riconosciuto, un calcio più di possesso, più avanzato, una squadra più corta che rischia qualcosa sicuramente sui lanci lunghi a tagliare la difesa, ma che comunque ha una buona presenza in campo".
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