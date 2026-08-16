Gila commenta soddisfatto il rientro in campo e la vittoria contro il Manchester Utd
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Gila commenta su Instagram la vittoria del Milan sul Manchester United.
Grazie ad una bella prestazione, il Milan questo pomeriggio ha battuto nell'ultima amichevole estiva prima dell'inizio del campionato il Manchester United per 4-2. Dopo essere passati in svantaggio dopo 2 minuti, i rossoneri hanno ristabilito la parità con Chukwueze. Di nuovo in vantaggio gli inglesi, vantaggio che però dura poco perche Cissè pareggia dopo pochi minuti e Gonçalo Ramos e Loftus-Cheek chiudono la partita.
Nel suo profilo Instagram, Mario Gila, subentrato al minuto 60 dopo aver smaltito l'infortunio che si era procurato contro il Celtic, ha commentato così la bella prestazione di oggi: "RISULTATO POSITIVO. SENSAZIONI POSITIVE. PRONTI PER IL CAMPIONATO".
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