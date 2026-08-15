Pellegatti entusiasta: “Abbiamo visto il vero Milan, questo è il gioco di Amorim”

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Pellegatti commenta Milan-Manchester United 4-2.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la prova convincente del Milan che ha battuto 4-2 gli inglesi del Manchester United. Queste le sue parole.

"Cercavo un appiglio per vedere la mano dell'allenatore e finalmente oggi ho visto qualcosa di importante. Signori, finalmente abbiamo visto il vero Milan, dopo le prime partite ero preoccupato per quello che avevo visto invece oggi il Milan ha giocato a calcio. Abbiamo fatto dei bei gol, con bei fraseggi, tutti tocchi di prima, volevo vedere il gioco di Amorim e oggi l'ho visto".