Amorim: "Leao costa. Al Milan deve lottare: Cisse gli rende le cose difficili, Saelemaekers gioca lì, torna Pulisic"

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Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato di Leao al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Leao recupererà per il Torino?

"Non lo so. Non lo so. Penso che non sia una cosa grave, ma non so se sarà pronto".

E per quanto riguarda il suo futuro?

"Non lo so, ma Leao è un nostro giocatore. Ho già detto che siamo felici di averlo, è un giocatore davvero costoso. Quindi vedremo, ma deve lottare. Penso che Cisse, per come ha giocato, renderà le cose difficili. Saelemaekers ha cambiato posizione, sarà dura. Abbiamo anche Pulisic che sta tornando. Quindi abbiamo molti giocatori che lotteranno per il posto".

TABELLINO MANCHESTER UNITED-MILAN 2-4



Marcatori: 2’ Maguire, 37’ Chukwueze, 51’ Dorgu, 57’ Cissè, 68’ Ramos, 71’ Loftus-Cheek.



MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui (dal 61’ Dalot), Maguire, Heaven (dal 61’ Martinez), Shaw; Andrey Santos (dal 61’ Mainoo), Tielemans; Amad (dal 61’ Lacey), Bruno Fernandes, Dorgu (dal 61’ Rashford); Cunha (dal 61’ Mbeumo). A disp.: Heath, Mee, Amass, Yoro, Collyer, J. Fletcher, T. Fletcher, Gabriel, Zirkzee. All. Michael Carrick

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (dal 60’ Gila), De Winter (dal 84’ Diawara), Pavlovic (dal 84’ Vladimirov); Chukwueze, Musah (dal 76’ Ricci), Jashari (dal 60’ Modric), Estupinan (dal 60’ Estupinan); Loftus-Cheek (dal 84’ Comotto), Cisse (dal 60’ Saelemaekers); Ramos (dal 76’ Camarda). A disp.: Pittarella, Bouyer. All. Amorim.

Arbitro: Marciniak

Ammoniti: 11’ Estupinan, 48’ Dorgu.

Recupero: 2’ 1T, 3’ 2T.