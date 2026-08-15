Ramos commenta: “Vittoria importante”. E Leao gli risponde: “Proprio come piace a me”

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I commenti di Leao e Ramos dopo la vittoria sul Manchester United

Grazie ad una bella prestazione, il Milan questo pomeriggio ha battuto nell'ultima amichevole estiva prima dell'inizio del campionato il Manchester United per 4-2. Dopo essere passati in svantaggio dopo 2 minuti, i rossoneri hanno ristabilito la parità con Chukwueze. Di nuovo in vantaggio gli inglesi, vantaggio che però dura poco perche Cissè pareggia dopo pochi minuti e Gonçalo Ramos e Loftus-Cheek chiudono la partita.

Sul suo profilo personale, Gonçalo Ramos ha commentato entusiasta la prestazione di oggi, scrivendo così: "Vittoria importante, forza Milan". Nei commenti del suo post, è comparsa la risposta del numero 10 rossonero: "Proprio come piace a me".