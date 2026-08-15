La pagella di Terracciano: fa due errori difficili da spiegare regalando palle gol

La pagella di Terracciano: fa due errori difficili da spiegare regalando palle golMilanNews.it
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Oggi alle 20:34News
di Antonello Gioia
Si riporta di seguito la pagella di Filippo Terracciano, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole.

Si riporta di seguito la pagella di Filippo Terracciano, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole giocata a Breslavia, in Polonia.

FILIPPO TERRACCIANO - 5

Ha visto Musah regalare un gol allo United e non ha voluto essere da meno. Errore difficile da spiegare, un assist al bacio per un incredulo Dorgu. Suo anche l'errore in fase di possesso da cui nasce il rigore poi sbagliato da Bruno Fernandes.