FOTO - Il grande omaggio del Milan Club Polonia per Franco Baresi
Bellissimo omaggio del Milan Club Polonia per Franco Baresi durante Manchester United-Milan
Dopo la sua morte Franco Baresi è stato omaggiato con passione e amore ovunque il Milan sia andato: sia in Australia, sia in Indonesia e sia oggi in Polonia, a Breslavia. Durante l'amichevole contro il Manchester United, vinta 4-2 dalla squadra di Amorim, il Milan Club Polonia ha esposto un grande telo su cui era raffigurato Franco Baresi e con la scritta "Il Capitano".
Durante la partita poi sono stati intonati anche dei cori per la leggendea del Milan e dello sport italiano scomparsa pochi giorni fa all'età di 66 anni.
NA ZAWSZE W PAMIĘCI❤️🖤 pic.twitter.com/es3opC3ywk— AC Milan Polonia (@ACM_Polonia) August 15, 2026
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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