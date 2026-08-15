FOTO - Il grande omaggio del Milan Club Polonia per Franco Baresi

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Bellissimo omaggio del Milan Club Polonia per Franco Baresi durante Manchester United-Milan

Dopo la sua morte Franco Baresi è stato omaggiato con passione e amore ovunque il Milan sia andato: sia in Australia, sia in Indonesia e sia oggi in Polonia, a Breslavia. Durante l'amichevole contro il Manchester United, vinta 4-2 dalla squadra di Amorim, il Milan Club Polonia ha esposto un grande telo su cui era raffigurato Franco Baresi e con la scritta "Il Capitano".

Durante la partita poi sono stati intonati anche dei cori per la leggendea del Milan e dello sport italiano scomparsa pochi giorni fa all'età di 66 anni.