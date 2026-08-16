Tabellone Coppa Italia: quando e contro chi gioca il Milan. Oggi altre quattro partite

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Si riporta di seguito il tabellone della Coppa Italia 2026-2027 con il riferimento alle possibili avversarie del Milan nel percorso.

Si riporta di seguito il tabellone della Coppa Italia 2026-2027:

TABELLONE COPPA ITALIA: I 32ESIMI

PARMA-CATANIA 2-0

CAGLIARI-AREZZO 1-0

MONZA-AVELLINO 3-0

FIORENTINA-BENEVENTO 4-1

CATANZARO-SUDTIROL 3-4 (dcr)

UDINESE-PADOVA 1-0

VENEZIA-MODENA 3-2

TORINO-CARRARESE 1-0

Le partite di domenica 16 agosto

Ore 18: FROSINONE-JUVE STABIA

Ore 18.30: GENOA-ASCOLI

Ore 20.45: HELLAS VERONA-VIRTUS ENTELLA

Ore 21.15: LAZIO-MANTOVA

Le partite di lunedì 17 agosto

Ore 18: PISA-EMPOLI

Ore 18.30: SASSUOLO-CESENA

Ore 20.45: CREMONESE-SAMPDORIA

Ore 21.15: PALERMO-LECCE

COPPA ITALIA, QUANDO E CONTRO CHI GIOCA IL MILAN

L'anno scorso il Milan cominciò addirittura dai Trentaduesimi di Finale, il turno che si gioca settimana prossima, e dopo aver sconfitto Bari e Lecce, venne eliminato agli ottavi in casa della Lazio. Quest'anno i rossoneri, essendo arrivati quinti in campionato, hanno riconquistato l'accesso diretto agli ottavi di finale che si giocheranno nelle settimane del 2 o del 13 dicembre oppure del 13 gennaio. Il Milan sfiderà una tra queste quattro squadre: Torino oppure Monza-Avellino. Ai quarti di finale possibile incrocio con il Como, in semifinale con Inter o Bologna.

IL REGOLAMENTO

Scrive il sito della Lega Calcio Serie A: "44 squadre partecipanti, 20 club di Serie A, 20 club di Serie B e 4 club di Serie C decisi a conquistare la finalissima del prossimo 19 maggio. Dopo il primo turno, che ha coinvolto le prime otto formazioni e che ha sorriso ad Ascoli, Arezzo, Benevento e Catania, unica squadra di Serie C rimasta in gioco, in questo fine settimana si svolgeranno le prove generali per l’inizio del campionato: si comincia a fare sul serio con l’ingresso nel tabellone delle prime 12 squadre di Serie A Enilive, impegnate nelle sfide dentro-fuori, in caso di parità nei 90 minuti subito calci di rigore, per conquistare i sedicesimi di finale, in programma nella prima mtà di settembre.