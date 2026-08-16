Dove vedere Torino-Milan in diretta TV, streaming e sul web

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Dove vedere Torino-Milan, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 23 agosto alle 20:45.

Torino-Milan è la sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 23 agosto alle 20:45 allo stadio "Olimpico - Grande Torino". Sarà il match di esordio per i due allenatori: da una parte c'è Ignazio Abate, ex calciatore rossonero passato anche da tecnico dalle giovanili del Milan, mentre dall'altra ci sarà la prima panchina in Italia per Ruben Amorim, neo allenatore milanista. Ma dove vedere Torino-Milan in diretta?

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Torino-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW, in streaming su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW e in diretta testuale su sito e app di MilanNews.it.

TORINO-MILAN: MAIGNAN E LEAO CI SARANNO?

Maignan potrà già giocare contro il Torino? Ruben Amorim ha risposto così: "È una posizione diversa. Si sta allenando per tutto il tempo. Se guardate il numero di partite che ha giocato nelle ultime stagioni con il Milan, gioca ogni partita. Sarà pronto per la prima partita perché è una posizione diversa. Valuteremo Rabiot. Rabiot è un giocatore davvero importante per noi. Ma, come abbiamo dimostrato oggi, dobbiamo avere fiducia. Dobbiamo far riposare i giocatori che hanno bisogno di riposare perché sarà una stagione molto impegnativa. Abbiamo anche altri giocatori pronti a giocare, ma penso che loro saranno pronti a dare il loro contributo nella prossima partita".

Leao recupererà per il Torino? "Non lo so. Non lo so. Penso che non sia una cosa grave, ma non so se sarà pronto".