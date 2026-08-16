Abate arriva al Milan col sorriso: il suo Torino vince la prima della stagione e passa il turno

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Il Torino vince la prima partita ufficiale della stagione e si prepara nel migliore dei modi alla sfida di domenica contro il Milan.

Il Torino vince la prima partita ufficiale della stagione e si prepara nel migliore dei modi alla sfida di domenica contro il Milan, la prima del nuovo campionato.

TORINO-CARRARESE 1-0: IL RACCONTO DI TMW

Simeone porta il Torino ai sedicesimi di finale di Coppa Italia: il Cholito decide la sfida di Ferragosto contro la Carrarese allo stadio Olimpico Grande Torino, Abate vince al suo debutto sulla panchina granata. Il tecnico lancia subito quattro nuovi su cinque: in porta dà fiducia a Mascardi, in difesa giocano Comuzzo e Comert con Coco, a centrocampo c’è Fitz-Jim a far coppia con Gineitis. Anche Cacciamani parte dal 1’, a sbloccare subito il Toro ci pensa Simeone che prima colpisce il palo su uscita a vuoto di Garofani, poi realizza il tap-in. Il pallone, però, gira piano e i granata fanno fatica a creare occasioni, così la Carrarese prende coraggio e Rouhi pennella due palloni per Cissé e Parlanti, entrambi stoppati da Mascardi. Nel finale Simeone ha la palla del 2-0, ma Garofani si supera e gli chiude lo specchio. Durante la ripresa i ritmi si abbassano e il Toro non crea praticamente nulla, a metà tempo Khafi mette i brividi ai granata con una botta dalla distanza che termina fuori. La Carrarese sembra in crescita, ma a 10’ dalla fine resta in inferiorità per l’espulsione di Oliana per doppia ammonizione. Al prossimo turno il Toro troverà il Monza dell’ex Juric e domenica inizierà il campionato contro il Milan, mentre per i ragazzi di Cioffi il debutto avverrà un giorno prima contro il Mantova.