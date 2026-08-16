Ora il gioco si fa duro: amichevoli finite per il Milan. Domenica c'è l'esordio in campionato
Il tempo delle amichevoli è finito. Tra una settimana esatta, infatti, il Milan di Ruben Amorim comincerà ufficialmente la stagione: appuntamento domenica 23 agosto alle 20:45 allo stadio "Olimpico - Grande Torino" contro il Torino, allenato dall'ex calciatore rossonero Ignazio Abate.
LE PAROLE DI AMORIM
Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia.
È arrivata nel momento giusto la miglior prestazione dell'estate?
"Certamente, ma il risultato di oggi non conta, perché ciò che conta è vincere domenica contro il Torino, contro cui sarà una partita completamente diversa rispetto a quella di oggi. Oggi abbiamo avuto più spazio per giocare. Quindi, sarà diverso, ma naturalmente la sensazione della squadra è completamente diversa quando vinci e quando lo fai giocando bene. Comunque, penso che dobbiamo preoccuparci del modo in cui stiamo subendo gol. Perché stiamo regalando i gol, sia contro il Celtic che oggi. Ma per il resto penso che stiamo migliorando, però non importa. Il precampionato non conta, dobbiamo vincere la prossima".
Cardinale è stato vicino a voi anche in questa settimana con la sua presenza a Milanello.
"Non riguarda soltanto me. Siamo davvero, davvero felici del sostegno che abbiamo dal nostro proprietario, ma non riguarda soltanto me. Le persone a Milanello, tutti quelli che sono nella nostra casa, quando vedono il proprietario sempre lì, che parla con tutti, è qualcosa di speciale. Le persone... e noi, come ho detto, siamo una famiglia. Penso che quest'anno sia cambiato molto e potete vederlo. Abbiamo avuto un'ottima conversazione e stiamo pianificando il futuro, il presente, il presente del club. Ma, ancora una volta, non riguarda soltanto me: riguarda tutti quelli che sono nella nostra casa, a Milano".
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