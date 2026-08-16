Ultimo weekend senza la Serie A: il programma completo della prima giornata di campionato

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Si riporta di seguito il programma della prima giornata di Serie A, che inizierà sabato con ben quattro anticipi. Dove vedere le partite

Si riporta di seguito il programma della prima giornata di Serie A:

22/08/2026 Sabato 18.30 Inter-Monza DAZN

22/08/2026 Sabato 18.30 Udinese-Como DAZN/SKY

22/08/2026 Sabato 20.45 Genoa-Napoli DAZN/SKY

22/08/2026 Sabato 20.45 Parma-Cagliari DAZN

23/08/2026 Domenica 18.30 Frosinone-Juventus DAZN

23/08/2026 Domenica 18.30 Venezia-Lecce DAZN

23/08/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Sassuolo DAZN

23/08/2026 Domenica 20.45 Torino-Milan DAZN/SKY

24/08/2026 Lunedì 18.30 Bologna-Lazio DAZN

24/08/2026 Lunedì 20.45 Roma-Fiorentina DAZN

I CONSIGLI DI JULIO VELASCO

Julio Velasco, ct della Nazionale Italiana di pallavolo femminile, si è così espresso al Corriere della Sera mandando un consiglio per la nuova stagione sportiva: “Non amo i pregiudizi. E uno di questi è che gli sportivi non leggano. Non è cosi. A qualcuno passerebbe per la testa di chiedere a un pianista se legge? No. Il mio scopo non era invogliarle alla lettura. Non ci sono dietro messaggi. Ho regalato libri che io ho letto e amato. Tutto qui”.

Li avrebbe regalati anche ai calciatori? “Certo, perché ci dovrebbe essere una differenza?”.

Loro provengono in gran parte da famiglie popolari… “Ecco il pregiudizio. Amo il calcio per il suo carattere popolare che non credo difetti di cultura. Solo viene espressa diversamente. Anche i calciatori leggono. Vero che si esprimono in pubblico con mezze parole, la palla è rotonda... Temono di dire cose diverse. In un mondo con forti interessi. Tengono un basso profilo a costo di apparire banali. Devono gestire diversi problemi: rapporti con il procuratore, con i club, con la pressione dei media. I figli di intellettuali della loro età, saprebbero risolvere come loro le cose della vita?”.

Ma gli smartphone non rischiano di far apparire i libri come fossili? “Borges diceva che la cultura è tutto quello che resta da ciò che dimentica l'informazione. La cultura non è avere informazioni. Ma su Internet ci sono le stesse polemiche scoppiate ai tempi della tv. Si diceva che avrebbe provocato la scomparsa del cinema. Non e andata così. Con Internet è uguale. La cultura non sparisce. Si leggeva più un tempo? Non credo. La letteratura per l'infanzia, al salone del libro di Francoforte non c'era 50 anni fa. Ora va molto forte. Prima c'erano solo gli intellettuali che avevano fatto il classico…”.