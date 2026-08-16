Neville fuori luogo: "Una vergogna che lo Utd abbia perso contro il Milan che non vinceva da tre partite"

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Gary Neville, ex difensore del Manchester United, ha parlato dopo la sconfitta in amichevole dei Red Devils contro il Milan di Ruben Amorim.

Il giornalista David Ornstein ha riportato su X le parole di Gary Neville, ex difensore del Manchester United, dopo la sconfitta in amichevole dei Red Devils contro il Milan di Ruben Amorim: "Mi piace in realtà il modo in cui è finita la partita: questo è un campanello d'allarme per il consiglio del Manchester United, che deve ingaggiare giocatori di alta qualità prima che inizi la stagione. Lo United ha perso contro una squadra del Milan che non ha vinto le sue ultime tre partite: è una grande vergogna e il club non sta facendo mosse per ingaggiare nessuno. Se non vogliono riportare il Manchester United al vertice, dovrebbero vendere il club a qualcuno che ha lo United nel cuore".

MANCHESTER UTD-MILAN (2-4): IL REPORT DEL MATCH

Il Milan ha concluso in maniera altamente positiva la sua prestazione, battendo per 2-4 il Manchester United a Breslavia grazie alle reti di di Chukwueze (37'), Cisse (57'), Goncalo Ramos (68') e Loftus-Cheek (71') utili per ribaltare il doppio vantaggio degli inglesi con i gol di Maguire (2') e di Dorgu (51'). "ll risultato di oggi - ha spiegato Amorim nel post partita - non conta, perché ciò che conta è vincere domenica contro il Torino, contro cui sarà una partita completamente diversa rispetto a quella di oggi. Oggi abbiamo avuto più spazio per giocare. Quindi, sarà diverso, ma naturalmente la sensazione della squadra è completamente diversa quando vinci e quando lo fai giocando bene. Comunque, penso che dobbiamo preoccuparci del modo in cui stiamo subendo gol. Perché stiamo regalando i gol, sia contro il Celtic che oggi. Ma per il resto penso che stiamo migliorando, però non importa. Il precampionato non conta, dobbiamo vincere la prossima".

