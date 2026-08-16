Ravezzani secco: “Nessuno si è accorto che mancava Leao, senza di lui il Milan è più unito”

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Ravezzani commenta Milan-Manchester United 4-2.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la vittoria dei rossoneri per 4-2 sul Manchester United. Queste le sue parole.

"Naturalmente contro il Torino serve una conferma. È andato bene Chukwueze, ma quello che colpisce di più di questo Milan è Jashari in grande crescita. Altra cosa è che non c'era Leao e nessuno se ne accorge, nessuno lo rimpiange e questo è un punto da tener presente, cioè l'assenza di Leao che come al solito prima aveva tutti i suoi problemi, voleva andar via, poi ha cambiato idea, poi fa dei messaggi sempre un po' criptici, poi dice adesso testa gli allenamenti al Milan. Il problema non è che Leao si sta rinnamorando del Milan, il problema è che il Milan che non ha più nessun sentimento verso Leao perché anche nella partita in cui diciamo c'era Cissè, non esattamente un fenomeno al posto suo, però si è vista una squadra compatta, unita, non una squadra che dà palla a sinistra aspettando di vedere se succede qualcosa".