Zancan: "Nkunku forse ha pagato degli atteggiamenti. Sorpreso dall'esclusione di Fofana"

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Federico Zancan, giornalista, si è così espresso a SkySport sul calciomercato del Milan, che prevede una ristrutturazione importante della rosa.

Federico Zancan, giornalista, si è così espresso a SkySport sul calciomercato del Milan, che prevede una ristrutturazione importante della rosa: "Un giocatore d'attacco serve. Al momento c'è Pulisic e Leao che è un punto di domanda. Ho qualche dubbio sul centrocampo, soprattutto perché nel calcio di Amorim, che è fatto di pressing e intensità, per Modric a 41 anni sono un po' dubbioso. L'anno scorso c'erano due mezzali che correvano per lui, quest'anno, con l'Europa League di mezzo, la situazione cambia. Rabiot è il punto fermo. E poi c'è Jashari. Il Milan deve puntare sul rilancio di chi ha deluso fino ad oggi. Pensavo si potesse recuperare anche Nkunku, ma forse ha pagato degli atteggiamenti. Jashari è un buon giocatore. L'esclusione di Fofana un pochino mi ha sorpreso: secondo me era un giocatore che poteva tornare utile".



LE PAROLE DI AMORIM SUL MERCATO DEL MILAN

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia.

Chiederà nuovi acquisti dopo questa vittoria?

"Ora abbiamo un piano. E faremo quello che pensiamo sia meglio per il club, non soltanto per oggi, ma anche per il futuro. Quindi vedremo cosa succederà".