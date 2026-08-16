Condò crede in Amorim: "È un allenatore bravo, superiore a Fonseca e Conceiçao"

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Il giornalista Paolo Condò ha analizzato il momento del nuovo Milan di Ruben Amorim in vista dell'inizio della Serie A tra una settimana

Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato il momento delle big della Serie A in vista dell'inizio del campionato tra una settimana. Questo il suo pensiero sul nuovo Milan di Ruben Amorim: "Paratici l'anno scorso fu due volte sul punto di accasarsi al Milan, ed è inevitabile che Cardinale oggi lo rimpianga - chissà come andò veramente - perché nel marasma rossonero ne avrebbe bisogno come il pane.

Restiamo dell'idea che Amorim sia un allenatore bravo, superiore a Fonseca e Conceiçao per restare ai troppi portoghesi passati in questi anni per il Milan (succede se ti affidi sempre ai soliti intermediari), ma arrivare a Ferragosto per stilare la lista dei bocciati è un azzardo enorme. Specie in assenza di operativi rodati nel ruolo di diesse".