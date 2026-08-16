Torino, Coco: "Domenica c'è il Milan: si parte subito forte. Mi piacerebbe vedere un bell'ambiente"

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Saul Coco, difensore del Torino, si è così espresso in conferenza stampa dopo la sfida contro la Carrarese, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia..

Saul Coco, difensore del Torino, si è così espresso in conferenza stampa dopo la sfida contro la Carrarese, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Come ha visto la partita? "Abbiamo lavorato solo sei settimana, la squadra non è completa e stiamo lavorando su una nuova idea. Trovare il Toro che tutti vogliamo, adesso, è difficile. Oggi a livello fisico non eravamo al 100%, ma nemmeno loro. Vieni da un ritiro in cui hai lavorato tanto, stai assimilando i concetti. Ma siamo sulla strada giusta. Bene la vittoria e la porta inviolata. Ruolo? Mi adatto a ciò che c'è bisogno, posso farli tutti. Ho iniziato centrale e poi a destra, non c'è problema per me"

Domenica c'è il Milan "Si parte subito forte, mi piacerebbe vedere un bell'ambiente perché ci aiuta. Faremo il nostro, la prepareremo al meglio con ambizione per cercare di vincere"

TORINO, LE PAROLE DI SIMEONE

Giovanni Simeone, attaccante del Torino, ha parlato al termine della sfida contro la Carrarese valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole a Sportmediaset: "È stata la prima della stagione e tutti avevamo la consapevolezza che dovevamo fare una grande partita e avere una atteggiamento giusto. Abbiamo fatto bene, abbiamo subito un po' nel primo tempo, ma dobbiamo crescere. Tutte le partite sono complicate, anche oggi, in tutte le gare dovremo avere la tensione alta. In Serie A sono tutte difficili, noi giochiamo anche contro noi stessi e con la consapevolezza di voler fare di più".