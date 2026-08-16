Ravezzani su Gonçalo Ramos: “Poca apparenza e molta sostanza, sa amministrare bene i palloni”

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Ravezzani commenta Milan-Manchester United 4-2.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la vittoria dei rossoneri per 4-2 sul Manchester United. Queste le sue parole.

"Gonçalo Ramos nel primo tempo ha fatto praticamente nulla. Lui gioca un po' sulla punta dei piedi e non è il centravanti di possesso, centravanti che trascina la squadra, però sa amministrare bene i palloni e soprattutto ha fatto gol, ha fatto un assist importante in una situazione in cui probabilmente nove centravanti su dieci davanti al portiere, tutto spostato a sinistra, avrebbero comunque tentato il tiro in porta. Invece ha avuto l'intelligenza di vedere l'inserimento di Chuwkueze e poi ha segnato di testa su una palla vagante in area, insomma, molta sostanza e poca apparenza".