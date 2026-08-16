La pagella di Torriani: l'arbitro Marciniak gli deve una birra. Ottima prova

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Si riporta di seguito la pagella di Lorenzo Torriani, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole.

Si riporta di seguito la pagella di Lorenzo Torriani, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole giocata a Breslavia, in Polonia.

LORENZO TORRIANI - 7

Bello sveglio sul tiro forte di Dorgu dopo pochi secondi, non può nulla sul colpo di testa di Maguire. Bravissimo sul rigore di Bruno Fernandes, nel post partita Marciniak gli deve almeno una birra. Al minuto 41, infatti, l'arbitro Marciniak ha assegnato un rigore allo United che esiste solo nella sua immaginazione. Saranno il caldo o le traveggole, ma senza VAR rimane il fischio del direttore di gara polacco. Bruno Fernandes si presenta sul dischetto e Torriani lo ipnotizza con un bel tuffo alla sua destra. Grande parata del portiere rossonero, penalty neutralizzato e polemiche evitate. Ma il fischio di Marciniak è stato davvero fuori da ogni logica.

CHI IN PORTA CONTRO IL TORINO?

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia.

Maignan potrà già giocare contro il Torino?

"È una posizione diversa. Si sta allenando per tutto il tempo. Se guardate il numero di partite che ha giocato nelle ultime stagioni con il Milan, gioca ogni partita. Sarà pronto per la prima partita perché è una posizione diversa. Valuteremo Rabiot. Rabiot è un giocatore davvero importante per noi. Ma, come abbiamo dimostrato oggi, dobbiamo avere fiducia. Dobbiamo far riposare i giocatori che hanno bisogno di riposare perché sarà una stagione molto impegnativa. Abbiamo anche altri giocatori pronti a giocare, ma penso che loro saranno pronti a dare il loro contributo nella prossima partita".