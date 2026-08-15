La pagella di Goncalo Ramos: due assist e un gol per una partita di sostanza
MilanNews.it
Si riporta di seguito la pagella di Goncalo Ramos, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole.
Si riporta di seguito la pagella di Goncalo Ramos, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole giocata a Breslavia, in Polonia.
GONCALO RAMOS - 7
Quando è lasciato da solo soffre un po’, ma rimane ben saldo in partita dal punto di vista mentale. Molto freddo nell’assist per Chukwueze, che nel secondo tempo gli restituisce il favore. Molto bello il colpo di testa a sovrastare l’avversario. Partita di sostanza.
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
Pubblicità
News
Amorim: "Leao costa. Al Milan deve lottare: Cisse gli rende le cose difficili, Saelemaekers gioca lì, torna Pulisic"
Maignan, Rabiot, Leao, mercato, cessioni: Cardinale sotto assedio. I casi roventi dell'estate sono tutti rossoneri, ma nessuno parla. E nessuno fadi Luca Serafini
Le più lette
2 Milan, accordo di massima con il Porto per Gimenez: prestito con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 20 milioni
4 Manchester United-Milan 2-4, le pagelle. Chukwu MVP, Ramos glaciale. Sorpresa Loftus, finalmente Jashari
Primo Piano
Primo PianoAmorim: "Vincere ora non conta. Leao? Cisse gli rende le cose difficili. Sulle ferie di Maignan e Rabiot..."
Primo PianoNon è il 2007, ma il Milan asfalta il Manchester Utd. Come è andata: indicazioni e obbligo per il mercato
Primo PianoManchester United-Milan 2-4, le pagelle. Chukwu MVP, Ramos glaciale. Sorpresa Loftus, finalmente Jashari
Franco OrdineCardinale a Parigi per Ramos. Maignan e Rabiot: due motivi. L’ultimo saluto di Max a Baresi
Carlo Pellegatti“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanza
Antonio VitielloPrimo PianoMilan non ancora pronto, servono ancora acquisti. Summit a Milanello. Maignan e Rabiot: delusione.
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com