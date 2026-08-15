La pagella di Goncalo Ramos: due assist e un gol per una partita di sostanza

La pagella di Goncalo Ramos: due assist e un gol per una partita di sostanzaMilanNews.it
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Oggi alle 16:09News
di Antonello Gioia
Si riporta di seguito la pagella di Goncalo Ramos, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole.

Si riporta di seguito la pagella di Goncalo Ramos, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole giocata a Breslavia, in Polonia.

GONCALO RAMOS - 7

Quando è lasciato da solo soffre un po’, ma rimane ben saldo in partita dal punto di vista mentale. Molto freddo nell’assist per Chukwueze, che nel secondo tempo gli restituisce il favore. Molto bello il colpo di testa a sovrastare l’avversario. Partita di sostanza.