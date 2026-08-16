Tomori non si abbatte: "Sarà la fede a guidarmi, non quello che vedo"
MilanNews.it
Fikayo Tomori "risponde" sui social alla decisione di Amorim di metterlo fuori rosa
Fikayo Tomori, insieme a Nkunku, Fofana ed Odogu, è nella lista dei giocatori scaricati da Ruben Amorim. Nei giorni scorsi il difensore inglese ha ricevuto direttamente la decisione dall'allenatore, che lo ha messo contemporaneamente fuori rosa e l'ha esortato a trovare una nuova squadra. Tomori infatti non è stato convocato per l'amichevole di ieri pomeriggio contro il Manchester United.
Il centrale ex Chelsea oggi ha pubblicato una storia, evidentemente riferita a questa situazione: "Sarà la fede a guidarmi, non quello che vedo. Credo in Dio". Non un momento facile per Tomori, che però ci tiene a far sapere che non si farà abbattere e continuerà sulla sua strada.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
Torino, Abate: "Il Milan è il mio passato, ma domenica spero di regalare una gioia al mondo granata"
Le più lette
Primo Piano
CalciomercatoAlpha smentisce Alfa, allontana Leao e fa fuori Nkunku. Ora il Milan deve decidere cosa fare di Cisse
Luca SerafiniMaignan, Rabiot, Leao, mercato, cessioni: Cardinale sotto assedio. I casi roventi dell'estate sono tutti rossoneri, ma nessuno parla. E nessuno fa
Franco OrdineCardinale a Parigi per Ramos. Maignan e Rabiot: due motivi. L’ultimo saluto di Max a Baresi
Carlo Pellegatti“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanza
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com