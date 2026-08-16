News FOTO - Riecco Maignan e Rabiot. I due francesi al lavoro a Milanello

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Mike Maignan e Adrien Rabiot sono finalmente tornati a Milanello e sono già al lavoro

Dopo le polemiche dei giorni scorsi per le vacanze prolungate oggi sono finalmente tornati a Milanello Mike Maignan e Adrien Rabiot. Anzi, il capitano rossonero è rientrato in Italia già ieri mattina, mentre la squadra era in Polonia. Amorim, nel post partita dell'amichevole contro lo United, ci ha tenuto a specificare che i giorni di vacanza extra sono stati una sua idea e decisione: "Un'altra cosa che voglio dire riguarda la situazione di Mike, Rabiot e Modric. Rabiot, Modric e Maignann hanno avuto più giorni perché hanno giocato di più. Per me era importante. Tutti si lamentano del numero di partite e del fatto che i giocatori non riescano a sopportare le tante fatiche e io ho dato quei giorni in più ai giocatori perché sapevo già che non avrebbero potuto giocare la partita di oggi. Quindi ho dato loro altri tre giorni.

Non cambierà niente. E per me è davvero importante dire che è stata una mia decisione, non dei giocatori. E loro vogliono allenarsi. Domani (oggi, ndr) saranno a Milanello a preparare la prima partita. Avevano un programma completo e hanno seguito il programma, perché abbiamo le prove che lo hanno fatto. Quindi voglio che questo sia davvero chiaro, perché penso che sia importante".