Jashari: "È finito il pre season, ora pienamente concentrati su quello che conta davvero"

Jashari: "È finito il pre season, ora pienamente concentrati su quello che conta davvero"MilanNews.it
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Oggi alle 16:35News
di Manuel Del Vecchio

Manca esattamente una settimana all'esordio del Milan nella Serie A 2026/27, con i rossoneri che andranno a Torino per affrontare i granata allenati dall'ex Ignazio Abate.

Ardon Jashari, che ieri ha disputato un'ottima partita contro il Manchester United, sembra essere nel giusto mood per questo inizio di stagione: "È finito il pre season, ora pienamente concentrati su quello che conta davvero".