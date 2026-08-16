Jashari: "È finito il pre season, ora pienamente concentrati su quello che conta davvero"
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Manca esattamente una settimana all'esordio del Milan nella Serie A 2026/27, con i rossoneri che andranno a Torino per affrontare i granata allenati dall'ex Ignazio Abate.
Ardon Jashari, che ieri ha disputato un'ottima partita contro il Manchester United, sembra essere nel giusto mood per questo inizio di stagione: "È finito il pre season, ora pienamente concentrati su quello che conta davvero".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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