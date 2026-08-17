Bruno Fernandes, niente Serie A: il portoghese orientato a rinnovare coi Reds
MilanNews.it
Come riportato dal collega inglese Laurie Whitwell di The Athletic, il futuro di Bruno Fernandes sembra lontano dalla Serie A e quindi da un impensabile arrivo a Milano sponda rossonera. Del buonissimo rapporto con Amorim non ci sono segreti, ma il capitano dei Red Devils sarebbe orientato a restare in Premier nonostante un forte interesse del Galatsaray.
Infatti, Bruno Fernandes sarebbe in trattativa per rinnovare con il Manchester United, nonostante un'importante offerta del Galatasaray di 20 milioni di euro all'anno. Fernandes, 31 anni quest'anno vorrebbe restare in Premier e quindi al Manchester. Un suo arrivo in Serie A è quindi praticamente impensabile ad oggi.
Pubblicità
Dall'Estero
Le più lette
3 Qual è il ruolo di Moreira? Pochi mesi fa il belga diceva: "Per me non cambia nulla. Mi diverto tanto a sinistra quanto a destra"
4 Milan-Moreira, Moretto rivela: "Decisiva la regia di Mendes. Lo Strasburgo aveva chiesto alla Roma 70 milioni per il belga"
Primo Piano
Primo PianoFOCUS MN - Milan, via libera ai prestiti. Cosa dicono le norme FIFA e FIGC sulle cessioni a titolo temporaneo
CalciomercatoMN - Calciomercato Milan: potrebbe non essere finita con Moreira. Il piano acquisti-cessioni
Primo PianoFOCUS MN - Milan, 50 milioni per Diego Moreira. Ecco chi è il nuovo regalo di Cardinale per Amorim
Luca SerafiniMaignan, Rabiot, Leao, mercato, cessioni: Cardinale sotto assedio. I casi roventi dell'estate sono tutti rossoneri, ma nessuno parla. E nessuno fa
Franco OrdineCardinale a Parigi per Ramos. Maignan e Rabiot: due motivi. L’ultimo saluto di Max a Baresi
Carlo Pellegatti“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanza
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com