Bruno Fernandes, niente Serie A: il portoghese orientato a rinnovare coi Reds

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Come riportato dal collega inglese Laurie Whitwell di The Athletic, il futuro di Bruno Fernandes sembra lontano dalla Serie A e quindi da un impensabile arrivo a Milano sponda rossonera. Del buonissimo rapporto con Amorim non ci sono segreti, ma il capitano dei Red Devils sarebbe orientato a restare in Premier nonostante un forte interesse del Galatsaray.

Infatti, Bruno Fernandes sarebbe in trattativa per rinnovare con il Manchester United, nonostante un'importante offerta del Galatasaray di 20 milioni di euro all'anno. Fernandes, 31 anni quest'anno vorrebbe restare in Premier e quindi al Manchester. Un suo arrivo in Serie A è quindi praticamente impensabile ad oggi.