Karetsas, che spavento: lascia il campo in barella. La nota del Dortmund

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Tanta paura per Konstantinos Karetsas: il talento greco ha lasciato il campo in barella, il punto del Borussa Dortmund sulle sue condizioni

Tra i nomi più ricorrenti dell'estate rossonera, va registrato quello di Konstantinos Karetsas, almeno fino a quando non ha firmato per il Borussia Dortmund che ha avuto il merito di insistere e andare a fondo con il Genk per assicurarsi le prestazioni del classe 2007. Il giovane talento greco, ma nato è cresciuto in Belgio, ha avuto un ottimo impatto sul mondo giallonero ma ieri ha vissuto momenti di grande spavento e apprensione per compagni, avversari e tifosi.

Nel corso dell'esordio stagionale del Borussia Dortmund in Champions League contro il Villarreal, al Signal Iduna Park, Karetsas attorno al 24° minuto si è steso da solo sul terreno di gioco. Tempestivo l'intervento degli operatori sanitari che hanno trasportato via Karetsas in barella: il giocatore non ha perso conoscenza ma è stato trasportato in ospedale per accertamenti rispetto a dei sospetti problemi circolatori. Lo ha confermato il Borussia Dortmund con una nota: "Konstantinos Karetsas ha dovuto lasciare il campo a causa di problemi circolatori. Kosta sta bene, date le circostanze, ed è diretto in ospedale per ulteriori esami". Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.