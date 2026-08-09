Infantino nei guai, Telegraph rivela: “Ha versato una cifra a sei zeri ad una ex dipendente con cui aveva una relazione”

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Telegraph rivela una notizia clamorosa su Infantino.

Il Telegraph, quotidiano britannico, ha riportato che Gianni Infantino, presidente della FIFA, avrebbe versato una somma a sei cifre a un'ex dipendente con la quale avrebbe avuto una relazione. Durante quel periodo, la donna sarebbe stata promossa a un ruolo di rilievo all'interno della UEFA, ottenendo anche un aumento dello stipendio del 30%. inoltre, sempre secondo i colleghi inglesi, Michel Platini, una volta venuto a conoscenza della situazione, avrebbe avanzato un ultimatum al presidente dicendo "o lei o tu".

Chiaramente, non sono tardate le smentite da parte della FIFA che così ha dichiarato: "La FIFA ha però respinto nettamente le ricostruzioni: "Gianni Infantino respinge categoricamente queste accuse, che sono completamente false. Qualsiasi insinuazione di comportamento inappropriato o violazione di statuti o regolamenti è diffamatoria".