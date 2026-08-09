Sei gol in tre partite, la difesa fa acqua. Non può bastare solo Gila

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La difesa del Milan fa acqua da tutte le parti in queste prime amichevole: sei gol subiti in tre partite, oltre a Mario Gila servono altri innesti

Se c'è una cosa che nella scorsa stagione ha funzionato, a parte proprio nella volata finale in cui per il Milan tutto è andato in malora, è stato il reparto difensivo che sotto la guida dell'esperto Massimiliano Allegri ha trovato solidità per gran parte dell'anno ed è risultato essere il punto di forza della squadra. Probabilmente, viste le prime uscite di queste amichevoli, si può anche pensare che la mano del tecnico livornese abbia fatto rendere al di sopra delle aspettative i difensori del Milan. A due settimane dall'inizio del campionato, la difesa rossonera fa acqua: lo dicono i numeri.

MILAN, LA DIFESA FA ACQUA

Escludendo dal conto la sgambata contro Milan Futuro a Milanello in cui la squadra di Amorim non ha incassato nessuna rete, nelle tre amichevoli successive il Milan ha subito ben 6 gol. Contro Celtic, Inter e Chelsea una media di due gol incassati a partita. E nel conteggio statistico vengono esclusi i miracoli di Lorenzo Torriani che sono arrivati sia nel Derby che nella gara contro gli Inglesi, senza i quali i dati sarebbero stati più pesanti. Quest'ultimo è un discorso che lascia il tempo che trova ma che avvalora la tesi di una difesa del Milan più ballerina: nelle amichevoli della scorsa estate con Allegri si erano visti quasi subito i miglioramenti a livello tattico in questo senso. Un altro aspetto da evidenziare è che in tutte e tre le amichevoli il Milan è andato in svantaggio. Finché è calcio d'agosto ci può stare ma fra due settimane il Milan sarà pronto a tutto questo?

GILA NON BASTA PER LA DIFESA DEL MILAN

La dirigenza del Milan è stata elogiata quando a inizio mercato, oltre all'attaccante, ha deciso di intervenire anche con un colpo difensivo sul mercato acquistando Mario Gila. Un investimento importante che per il momento non sta pagando i suoi dividendi visto che lo spagnolo si è infortunato. La sensazione è che, però, con il tipo di gioco che vuole proporre Ruben Amorim, con pressing alto e difesa a centrocampo, i giocatori al momento in rosa non siano quelli più idonei. Gila è un calciatore aggressivo, abile anche con i piedi nella gestione del possesso. Tomori e Pavlovic hanno dimostrato più di qualche lacuna in questo senso, specialmente a difendere all'indietro; anche Gabbia, pur bravo a impostare, va in sofferenza con tanto campo alle spalle; De Winter non ne parliamo e lo ha dimostrato ieri con Joao Pedro. Insomma, il messaggio sembra chiaro: non basta Mario Gila serve almeno un altro difensore con le caratteristiche consone per il gioco di Ruben Amorim. Sicuramente ci dovrà essere una partenza e forse saranno anche due con Tomori e Odogu pronti con la valigia, l'importante è che venga elevato ulteriormente il livello qualitativo.