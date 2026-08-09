Maldini fa chiarezza su Guardiola: "I soldi mai stati un tema. È andato molto vicino ad accettare"
È tornato a parlare Paolo Maldini, dopo aver fatto passare qualche giorno dalla conclusione brusca del suo incarico con la Nazionale e la FIGC che formalmente non è neanche iniziato, dal momento che il contratto entrava in vigore dal 1° agosto. L'ex capitano e dirigente rossonero ha parlato al Corriere della Sera esponendo la sua versione dei fatti. Tra i tantissimi temi emersi dalla lunga intervista, c'è stato modo anche di parlare dell'idea Pep Guardiola.
Maldini ha fatto chiarezza sul contatto con Pep Guardiola per la panchina della Nazionale: "È l’allenatore che più incarna il gioco tecnico e offensivo. Attraverso qualche amico aveva manifestato l’idea di allenare una Nazionale. Siamo andati a trovarlo a Barcellona, abbiamo pranzato insieme, abbiamo parlato per un’intera giornata. Era molto tentato. È andato molto vicino ad accettare. Si era messo anche a scrivere formazioni sui fogli... Ha chiesto 20 milioni? Assolutamente no. I soldi non sono mai stati un tema. Pep ci ha detto chiaramente: datemi un euro in meno di quello che prendeva l’ultimo ct, e io sono a posto. Ha rifiutato per stanchezza. Guardiola viene da dieci anni massacranti in Premier. Si è operato alla schiena. Vuole riposarsi. Ma è stata una discussione molto seria, abbiamo studiato le rose, dagli under 17 in su… Così siamo andati su Andrea. Malagò sapeva tutto, l’abbiamo informato passo dopo passo"
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