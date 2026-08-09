Leao si spegne: le pagelle di Rafa dopo la sconfitta contro il Chelsea

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Le pagelle di Rafael Leao all'indomani della pesante e poco incoraggiante sconfitta contro il Chelsea per 3-0

Nell'amichevole che ieri il Milan ha perso in maniera brutta contro il Chelsea per 3-0, il tecnico Ruben Amorim ha voluto mandare in campo dall'inizio Rafael Leao come a volergli dare la possibilità di far vedere perché il club dovrebbe continuare a puntare su di lui. Dopo un avvio abbastanza frizzante, però, il portoghese è andato in calando fino a ritornare confusionario e poco concreto nelle situazioni che contano.

LEAO, LE PAGELLE CONTRO IL CHELSEA

La Gazzetta dello Sport non vuole infierire su Rafael Leao e nelle sue pagelle lo boccia leggermente con un 5.5: "Fino al 30’ mostra volontà: arretra per toccare palloni, attacca la profondità e dribbla, prima di essere fermato. Poi cala ed esce". Molto più dura la linea di Tuttosport che lo condanna a un 4.5: "Parte con decisione, una sgasata e applicato tatticamente. Peccato duri 10 minuti, poi si spegne. E quando ha spazio per accelerare, viene puntualmente chiuso da Acheampong". La redazione di MilanNews.it (LEGGI QUI) lo giudica con un 5.5: "Non arriva alla sufficienza perché nelle azioni offensive che ha avuto, non ha fatto le scelte giuste. Ma almeno ha dato, come sempre, la sensazione di essere lui l’unico ad avere una variazione al tema. Prende gli applausi di Amorim anche per l’impegno nella fase di non possesso. Meno impattante rispetto al derby"