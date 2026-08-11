Vlahovic, niente Serie A: vola in Turchia per dieci milioni più bonus

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L'ex attaccante juventino ha sciolto le riserve sul proprio futuro e ha detto sì alla proposta contrattuale del club turco

Non ci sarà il colpo Milan per Dusan Vlahovic, chiamato a gran voce dalla maggior parte del popolo rossonero, e nemmeno il difficile ritorno alla Juventus ma il passaggio dal bianconero della Vecchia Signora al bianconero dei turchi di Istanbul: c’è il suo via libera per l’accordo triennale, che ora è in chiusura. L'attaccante serbo ha sciolto le riserve sul proprio futuro e ha detto sì alla proposta contrattuale del club turco.

LE CIFRE

L'ex Fiorentina ha dato il definitivo ok all'affare che sarà impostato sulla base di un contratto triennale da dieci milioni più bonus e ricco premio alla firma. Ora si attende con prudenza l’ok ai contratti dei legali e poi sarà fatta per il trasferimento di Vlahovic in Turchia.