Gimenez-Milan, un finale già scritto. Il messicano non può più continuare in rossonero

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Santi Gimenez non segna in Serie A da più di un anno. Un attaccante da 30 milioni di euro che in Olanda aveva una media gol che sfiorava l'impressionante non segna in campionato da più di 365 giorni. E la cosa più grave è che ha dato l'impressione che non ci fosse nulla che facesse pensare che la situazione potesse cambiare. Un investimento importante e che invece ha portato in rossonero soltanto un calciatore impaurito, macchinoso, totalmente annientato dal peso di quella maglia che sognava tanto di indossare.

SANTI, ADDIO OBBLIGATO AL MILAN

Che possa andare via è solo un bene, ma soprattutto per lui. Nell'ambiente rossonero, evidentemente pressante e troppo impegnativo, evidentemente non ha futuro. Anche perché a settembre passerà un anno dal suo ultimo gol in generale, segnato a San Siro contro il Lecce in Coppa Italia. Da allora un infortunio che l'ha tenuto fuori per 4 mesi ed un rientro in campo totalmente anonimo. L'anno scorso Tare l'aveva praticamente scaricato in diretta TV: dichiarazioni che all'epoca erano sembrate folli per tempistiche e modalità, ma col senno di poi quasi comprensibili. Il rendimento di Gimenez è stato sinceramente allucinante, ma in senso negativo. Anche il Mondiale non è servito a niente, anzi. Ha restituito al Milan un giocoatore nuovamente infortunato: Santi infatti è a Milanello per recuperare dalla forte distorsione alla caviglia sofferta a luglio durante i Campionati del Mondo.

SANTI GIMENEZ AL PORTO, IL PUNTO SULLA TRATTATIVA

Negli ultimi giorni si è rifatto sotto il Porto di Farioli, che già ad inizio estate aveva dato forti segnali di apprezzamento per il messicano. La redazione di MilanNews.it oggi apprende che c'è l'accordo tra il club portoghese ed il calciatore, mentre non è stato trovato quello tra Porto ed il Milan: il nodo è ovviamente la formula. I rossoneri concederebbero il prestito con diritto di riscatto solo se ci fossero delle condizioni per poi farlo diventare un obbligo. La trattativa comunque prosegue, con i due club che sono consapevoli che Gimenez dovrà cambiare aria in estate: il suo tempo al Milan è finito, e non è stato neanche lontanamente positivo.