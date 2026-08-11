Il Porto accelera per Gimenez: conferma dal Messico, trattativa avanzata con il Milan

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Il Porto è in trattativa avanzata con il Milan per Santiago Gimenez: la conferma dell'indiscrezione di Matteo Moretto arriva dal Messico

Nella serata di ieri sono emersi degli aggiornamenti importanti su Santiago Gimenez. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto è stata avviata una trattativa tra Porto e Milan per il centravanti messicano che, nonostante questo momento stia uscendo da un infortunio, rimane in vendita per il club rossonero. Un interesse di cui si era parlato nelle scorse settimane che sta prendendo forma in queste ore, confermato anche da fonti messicane nella notte.

CONFERME DAL MESSICO: TRA PORTO E MILAN TRATTATIVA AVANZATA

Dopo tante voci è partita veramente la trattativa tra Porto e Milan per Santiago Gimenez. Dal Messico il giornalista Cesar Luis Merlo conferma l'indiscrezione di Moretto e parla di trattativa in stato avanzato. Ed effettivamente secondo quanto è emerso i due club starebbero lavorando per trovare la formula giusta. Al momento si pensa a un prestito con diritto di riscatto, il che non darebbe al Milan la certezza di incassare nel breve periodo da un attaccante pagato oltre 30 milioni un anno e mezzo fa. Gli agenti di Gimenez sono in contatto costante con il Porto e lo stesso giocatore ha dato il suo via libera. È una situazione calda.

GIMENEZ: FLOP AL MILAN E INFORTUNIO

Dopo che già l'estate scorsa, dopo appena sei mesi in rossonero, era stato sul punto di essere ceduto ma aveva puntato i piedi per rimanere, questa volta Santiago Gimenez si abbandonerà al suo destino. L'anno che doveva essere quello del riscatto e dell'esplosione, si è rivelato fallimentare. Se un attaccante segna solo un gol nei sedicesimi di finale di Coppa Italia e zero reti in campionato in tutta la stagione, non ci sono altri modi per definirlo. A mettersi di traverso anche l'infortunio alla caviglia con tanto di operazione, quattro mesi lontano dai campi, un Mondiale trascroso in panchina e concluso con la beffa di un nuovo stop alla caviglia già operata. In questi primi giorni di stagione Gimenez si è allenato a parte a Milanello per recuperare dall'infortunio: sarà a disposizione per la seconda metà di agosto, probabilmente anche questo ha spinto il Porto ad affondare il colpo.