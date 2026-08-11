TOP NEWS del 9 agosto - Il punto sul mercato in uscita, Cardinale a Milanello e l'esclusiva Van den Kherkof

TOP NEWS del 9 agosto - Il punto sul mercato in uscita, Cardinale a Milanello e l'esclusiva Van den KherkofMilanNews.it
Oggi alle 01:00News
di Niccolò Crespi
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, lunedì 10 agosto 2026

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, lunedì 10 agosto 2026

Fofana, fine della corsa. Il Milan lo mette alla porta, interesse da Spagna e Inghilterra

MN - Galatasaray-Leao: non ci sono stati rilanci. E si può arrivare a fine mercato

ESCLUSIVA MN – Van den Kerkhof (Algeria): “Il declino inesorabile di Bennacer? Non so cosa sia successo. Non sono nessuno per giudicare la sua carriera. È immortale in Algeria grazie alla Coppa d’Africa 2019”

MN - Cardinale sarà presente a Milanello per discutere del mercato insieme ad Amorim